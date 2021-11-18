"Две недели назад у меня действительно была встреча с президентом ковалевского клуба Андреем Засухой. Мы познакомились, поговорили, руководство клуба рассказало о ситуации в команде, целях, задачах. Но каких-то конкретных решений по итогам встречи не было.

Колос прояснил ситуацию с поисками нового главного тренера

Цели клуба? Для любого руководителя и президента во главе угла стоит результат. Он к этому стремится. Цель — побеждать в каждой игре, чтобы клуб развивался, чтобы были победы, болельщики приходили на матчи, заполняли стадион и наслаждались игрой команды", – признался специалист в комментарии Metaratings.

Напомним, что должность главного тренера Колоса остается вакантной после отставки Руслана Костышина в конце августа. Кандидатами на место рулевого "хлеборобов" называют Бушуева, а также Романа Григорчука и Дмитрия Михайленко.

Колос: життя після Костишина існує, або Ковалівку врятує тільки один тренер – ви всі його знаєте