Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин вспомнил эмоции после сенсационного поражения "сливочных" в кубковом матче против Алькояно (1:2).

"У всех дороги разные. Кто-то ждет дебюта три дня, а в моем случае вот так. Мне приходится сложнее. Ничего в этом страшного нет.

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Я представлял свой дебют победным, но как получилось, так получилось. Это командный вид спорта. Был не наш день. Мы проиграли не Манчестер Сити или Барселоне. Все на тонкого. Как минимум, было очень обидно. Я был расстроен, потому что понимал, что Кубок – это один из моих шансов.

Мы разбирали игру. Претензий ко мне не было. После игры была гробовая тишина, но все достаточно быстро отошли", – сказал Лунин в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, в поединке 1/16 финала Кубка Испании Реал сенсационно уступил Алькояно со счетом 1:2. Эта игра стала дебютной для Лунина в Реале.

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