"Был вопрос – идти в аренду в Черноморец или остаться ради Юношеской лиги УЕФА? Думал об этом летом. Решил остаться. Была детская мечта – сыграть в юношеской ЛЧ. Считаю, в любой момент можно в аренду уйти – и зимой, и летом. Но я хотел остаться, надеялся на шанс в первой команде.

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Мы были готовы обыграть Барселону, Бенфику. Конечно, когда увидели группу – думали, что не выйдем. Но что сделали – думаю, заслужили", – сказал Бражко для Трендец.

Напомним, летом более 10 игроков молодежки Динамо перебрались на правах аренды в Черноморец.

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