Главный тренер Колоса Руслан Костышин признался, не переживал ли перед пенальти в исполнении своего сына Дениса в матче 21-го тура УПЛ против Олимпика.

"Я знал, куда он будет бить. Честно говоря, он пробил плохо. Он всегда бьет низом или в один, или в другой угол. Редко он мяча поднимает вверх. Пробил некачественно, но забил.

Камбэк подопечных Костышина в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 1:2

Было с Динамо так, что Задоя пробил классно, но Бойко "потащил". Это – фортуна. Редко кто пенальти бьет хорошо. Был Жека Селезнев – он мастер, от него это не заберешь", – цитирует Костышина FootBoom.

К слову, гол Дениса начал камбэк Колоса в матче с Олимпиком, который завершился победой (2:1). В текущем сезоне Костышин-младший сыграл в 21 поединке отметился 4 голами и 2 ассистами. А вот Евгений Селезнев не играет за Колос после зимних сборов из-за скандала.

Колос совершил камбэк в матче с Олимпиком – удаление дебютанта перечеркнуло позитив динамовца и Калитвинцева

Видео пенальти Костышина: