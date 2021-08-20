"В Перемогу я попал в июле, прошел учебно-тренировочные сборы, был в основной группе, хорошо себя зарекомендовал, но так получилось, что первую официальную игру мы завершили ничьей 0:0. Я думаю, что все, кто связан с работой в коллективе, знает, что команда может достигать результатов только в том случае, если она является сплоченной.

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И это "объединение" происходит не только на тренировках и играх, а, главным образом, за счет общения между футболистами и их семьями. После игры мы собрались с ребятами, отметили старт сезона. Все было нормально, хотя нам сделали замечание, что мы гуляли поздно в общественном месте. После этого инцидента прошла неделя. Все было нормально. На тренировках работал наравне со всеми, никаких проблем не возникало. Следующую игру мы, к сожалению, проиграли со счетом 0:1.

Пожалуй, негативный фон двух неудач отразился на настроении президента и в итоге меня сделали "крайним", хотя, безусловно, своей вины с себя не снимаю. Поэтому извинялся и искал встречу с президентом клуба, чтобы объясниться. Конечно, я готов был понести наказание в виде штрафа, выговора или "последнего предупреждения", как это бывает. Но я был в шоке от того, что мое мнение услышать не захотели и сделали "козлом отпущения".

Не понимаю, зачем из этого надо было раздувать такой скандал. Никогда в жизни не сталкивался с таким, не понимаю, зачем нужен был этот конфликт, зачем было все это освещать в СМИ. Видимо, причина немного в другом. Мне, как и многим другим ребятам, предложили хорошие контракты. Возможно, президент Перемоги считал, что можно собрать хороших игроков и сразу побеждать. А здесь – 0:0, 0:1 на старте Второй лиги. Наверное, он хотел таким образом "проучить" команду, устроить "показательную порку", оправдаться перед болельщиками и избавиться от игроков с хорошей, как для Второй лиги, зарплатой.

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Урезать таким образом бюджет, потому что кроме меня, так же ушел еще один лидер команды. Также знаю, что многим ребятам сразу урезали условия. Половину команды он оштрафовал, а меня показательно выгнал. Я не могу понять, зачем было так делать? Если ты далек от футбола, управление футбольным клубом, то нужно учиться, общаться с другими руководителями, набираться опыта. Во многих ребят в разных командах случаются такие ситуации, но никто не выносит "сор из избы". Это – внутренняя "кухня" клуба. Ведь можно было вызвать меня на разговор, объяснить, что такого больше быть не должно. Если же президент искал повод урезать бюджет, можно было сесть за стол переговоров и найти компромисс.

Очень надеюсь, что адекватные люди поймут эту ситуацию и она никак не повлияет на мою будущую карьеру. Хочу доказать всем, что является профессионалом своего дела. Ребятам из Победы желаю удачи в будущем. Я очень хотел помочь им решить поставленную задачу, шел в команду ради этого, показывал на футбольном поле все, что умею", – поделился Слинкин в интервью meta-ratings.

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