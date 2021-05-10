Форвард Ворсклы Владислав Кулач признался, что ожидал вызов в сборную Украины перед чемпионатом Европы от Андрея Шевченко.

"Было много информации, разговоров. Я был уверен, что все-таки вызовут. Невызов? Я отнесся к этому нормально. Несильно я и расстроился. Это тренер, он решает, кто будет брать на Евро, сборы.

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Думаю, все, что от меня зависело, я выполнил. Свою работу точно выполнил хорошо. Здесь уже не от меня зависело", – резюмировал Кулач в комментарии Профутбол Digital.

Заметим, Владислав стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 2020/21. В его активе 15 мячей, что на 3 больше, чем у Виктора Цыганкова, который расположился вторым в рейтинге.

К слову, сборы перед Евро-2020 состоятся с 15 мая по 8 июня. В течение этого периода сборная Украины запланировала провести три товарищеских встречи. Евро-2020 для команды Шевченко начнется 13 июня матчем с Нидерландами.

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