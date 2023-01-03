Полузащитник Андреас Цыганикс, который является племянником Игоря Цыганыка, впервые в карьере попробует свои силы в чемпионате Польши.

25-летний латвиец стал игроком Видзева, сообщает официальный сайт клуба . Андреас уже прошел медосмотр и подписал полуторагодовалый контракт, содержащий опцию пролонгации еще на один сезон.

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"Честно говоря, был удивлен, когда получил информацию об интересе от Видзева. Проверил всю информацию о клубе, болельщиках, атмосфере на стадионе. Я не мог отказаться, потому что чувствовал, что меня здесь ждут. Вдохновлен этой перспективой", – заявил Цыганикс, который теперь будет играть в третьей команде Экстраклассы.

Андреас известен украинскому болельщику выступлениями за Зарю в 2020-2021 годах (29 матчей). Следующим клубом была Дунайска Стреда, в которой хавбек сборной Латвии быстро стал основным – 47 матчей, 3 гола и 4 ассиста.

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