Первая зарплата – где, сколько и на что ее потратили: Первая зарплата составляла 644 гривны. Это было в школе Карпат, я был еще очень мал, поэтому сумма казалась большой. Тратил ее на развлечения и вкусности – всем необходимым меня обеспечивали родители.

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Курьез или фейл на поле, который до сих пор вспоминаете: Это произошло на детско-юношеском турнире, когда играли в финале против киевского Динамо. Я подавал штрафной почти с центра поля – и мяч приземлился прямо в "девятку".

Самая эмоциональная победа в карьере – что она оставила в памяти: Это игра, в которой я не участвовал. Сезон, когда Рух играл в Юношеской лиге чемпионов против Интера. Я приехал поддержать команду в Польшу. Матч имел драматическую развязку – мы прошли дальше после серии пенальти. Я был травмирован, ждал операцию, но после решающего пенальти выбежал на поле – эмоции переполняли настолько, что я совсем забыл о боли. Таких мурашек у меня не было никогда в жизни.

Матч, ставший поворотным в карьере: Поворотными для меня стали матчи Юношеской лиги чемпионов против Галатасарая. Тогда я почувствовал уверенность в собственных силах и понял, насколько важно верить, что ты сильнее соперника. Осознал, что ментальность – одна из важнейших составляющих в футболе.

Турнир, в котором мечтаете сыграть: Хочу сыграть в групповом этапе еврокубков. Это следующая большая цель. После опыта отбора – хочется большего.

Кто вы по образованию и какую специальность имеете: Учился во Львовском инфизе на специальности "Физическая культура и спорт" – что-то такое, чтобы потом можно было дальше учиться на тренера. Пока без полного образования, потому что основной фокус – на футболе. Но не исключаю получения высшего образования в будущем.

Если бы не футбол – какую профессию могли бы выбрать: Возможно, что-то творческое – режиссура, музыка. Люблю атмосферные вещи, где можно передавать эмоции.

Цитата или правило, которое держит вас в форме – физически и ментально: "То, что должно произойти – произойдет. Но ты должен сделать все, чтобы это произошло именно с тобой", – сказал Федор для YeSport.

К слову, в прошлом сезоне Олег Федор провел 9 матчей за Карпаты, результативными действиями не отметился. В активе 21-летнего полузащитника 6 поединков за сборную Украины U-21.

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