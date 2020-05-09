"Был такой мандраж, что надел не свою футболку": Кравец вспомнил дебют за Карпаты

Украинский представитель испанской Сегунды Василий Кравец, который сейчас защищает цвета Луго, рассказал о своем первом матче за основную команду Карпат.

"Дебют для меня был огромной радость. Перед этим я был либо на замене, либо не попадал в заявку. У меня даже не было мысли, что я смогу сыграть. У нас был тренер по физподготовке Шпанюк (Виталий Васильевич – прим.). Было прохладно, шел дождь. Он нам сказал пойти размяться.

Кравец: Если не играешь, тебя в сборную не вызовут – разве что я не Ярмоленко или Коноплянка, которые уже имеют имя

Затем на 70-й или 80-й минуте Йовичевич позвал Чачуа, чтобы тот переодевался и выходил. Сказал Шпанюку: "Васильич, скажите, может, я выйду. Хочу попробовать". Подходим, Чачуа уже готов, слушает установку, а потом вдруг: "Чача, садись, Вася выходит".

Я был испуган, мандраж. Надел не своего футболку. Поменял футболку. Пока искал ее, прошло секунд 30, Йовичевич подгоняет уже. Помню, вышел вместо Кожанова, он мне сказал: "Успокойся и играй в свою игру". Вышел левым вингером, потому что Костевич был левым защитником. Для меня те 10 минут на поле пролетели как 30 секунд. Так быстро время прошло, не успел насладиться", – сказал Кравец в эфире Instagram Play Pro.

Напомним, 22-летний защитник дебютировал за Карпаты 10 мая 2015 года в матче против Черноморца.

"Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился в мире