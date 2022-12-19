"Это был матч, в котором мы страдали. Казалось, что наша команда контролирует ситуацию, но соперник вернулся к игре. Это был сложный матч, нам выпала судьба команды, которая должна страдать.

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При счете 3:2 в нашу пользу соперник реализовал пенальти. После этого они могли еще забить, но я сумел отбить мяч ногой. Моя мечта сбылась, у меня нет слов.

Я был спокоен перед серией пенальти, всегда говорю партнерам, чтобы в эти моменты они сохраняли спокойствие. Посвящаю эту победу моей семье. Я из очень скромного региона, приехал в Англию очень молодым, поэтому эта победа также и из-за этого", – цитирует Мартинеса RMC Sport.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года, а Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.

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