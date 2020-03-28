"Был разговор с Тайсоном" Дуглас Коста признался, в каком клубе планирует завершить карьеру

Вингер Ювентуса Дуглас Коста рассказал о своих планах на будущее и назвал клуб, в котором хочет закончить профессиональную карьеру.

"Мне нужно провести в Турине еще два с половиной года. После этого у меня появятся мысли о возвращении в Гремио. Я играю в Европе вот уже 10 лет, и вернуться ближе к семье было бы замечательно. Время уже почти наступило.

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До 31 года я буду в Ювентусе, а потом поговорим. Помню, когда мы играли вместе с Тайсоном за Шахтер, то у нас был разговор на тему возвращения в Бразилию – было бы хорошо организовать между нами дерби", – цитирует Косту gremistas.net.

Напомним, Дуглас Коста переходил в Шахтер из Гремио в 2010 году. Тайсон является воспитанником другого клуба из Порту-Алегри – Интернасьонала.

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