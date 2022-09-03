"Прежде всего, наверное, каждый соперник на нас настраивается. Нас об этом предупреждали, что не будет легких матчей. Нужно больше какого-то азарта, злости, надо менять эту ситуацию, потому что так быть не может.

Динамо оформило самый плохой старт в чемпионатах Украины за время Независимости

Все и так же понимают, что киевский клуб не может так играть. Луческу особенно ничего не говорил в раздевалке, потому что все и так все понимают. Были ли с президентом какие-то разговоры? Да, но это остается в команде. Надо настраиваться и менять эту ситуацию, потому что не годится. Мы одна команда, мы должны решить это в коллективе. Надеюсь, все будет хорошо.

Проблемы с форвардами и отсутствие голов? Сегодня уже был забит мяч, а результат и забитые, надеюсь, будут дальше", – заявил Ванат в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital .

Напомним, в предыдущем туре Динамо уступило СК Днепр-1 со счетом 0:3. Сейчас подопечные Мирчи Луческу идут на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ. С двух поражений подряд "бело-синие" впервые при Независимости начали чемпионат.