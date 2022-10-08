"Почему не получилось сыграть с топовыми соперниками, как раньше анонсировали? Во-первых, Эвертон, Лион, Галатасарай и Боруссия Дортмунд прямо сейчас на вас обиделись. Во-вторых, Антверпен, Базель, Динамо Загреб, Легия достаточно сильные, авторитетные клубы в своих странах. Если так посмотреть, то мы играли с одними из лучших или даже с лучшими клубами своих стран.

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Но, отвечая на ваш вопрос, нельзя сказать, что заключить договор о матче посреди сезона довольно трудно, ведь у команд есть свой график. И когда идет звонок от Динамо руководству условного Реала, они говорят, что готовы поддержать. И следующий этап – согласование дат. У нас была договоренность с Миланом, но они постоянно переносили дату. У них была чемпионская гонка, поэтому мы не сыграли. Так же было с ПСЖ.

Результат не в том, чтобы сыграть благотворительный матч с Барселоной, результат в том, чтобы сыграть его ради того, чтобы заработать деньги для армии, для людей, потерявших свои дома или, не дай Бог, близких. Ради этой возможности Динамо тратило сотни тысяч долларов на постоянные переезды, перелеты, проживание.

У нас был пул из 30 клубов, с которыми мы связывались. Но чем больше клуб, тем сложнее у него график. Других причин, надеюсь, нет. Но, к примеру, Эвертон сам стал инициатором матча! И когда мы приехали туда, действительно это почувствовали. Они этого хотели, они помогали – и нам было легко с ними работать.

Был момент с болельщиком Эвертона, вышедшим на поле и забившим гол. Оказалось, что этот мужчина своей машиной возил на границу с Украиной гуманитарную помощь из Британии. Браво! Был также балет, хор. Там получилось реально круто", – рассказал Радуцкий в интервью Tribuna.

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