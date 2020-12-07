"Поздравляю Зарю с победой. Думаю, в первом тайме мы контролировали игру без мяча, делали акцент на организованную оборону и контратаки. Было очень трудно противостоять хорошей команде, хотя и имели свои моменты. Жаль, что не забил Назаренко, ведь пошла бы совсем другая игра.

Заря – СК Днепр-1 – 3:1 – видео голов и обзор матча

Матч был до первого гола на таком поле, где основной целью было не упасть. Очень непонятно, как арбитры его приняли, ведь был просто бетон. Некоторые наши футболисты не могли просто удержать равновесие. Футболисты Зари адаптировались лучше", – цитирует Йовичевич пресс-служба СК Днепр-1.

Остался недоволен состоянием поля и наставник Зари Виктор Скрипник: "Очень тяжелая игра, потому что плохое поле, тяжелое, морозная погода. Кто бы первый привык к полю, кто бы первым использовал ошибку, тот и получил бы преимущество".

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