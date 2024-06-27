"Я не хотел до Евро выносить эту историю, потому что знаю ее уже несколько месяцев. Вынести ее на Евро – это навредить сборной. Этого я не хотел. Но сейчас уже дождался момента, когда можно рассказать о том, что было несколько месяцев назад в лагере сборной.

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Был почти открытый конфликт Зинченко – Ребров. Подтвержденная информация у меня из команды, поэтому я за нее гарантированно отвечаю.

Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, он ходил и накручивал пацанов, и говорил: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто". Это не было там: "Пацаны, собираемся, у меня важная информация".

Я хотел бы завершить эту историю тем, что этот конфликт был исчерпан не так, что пустили на самотек. Ребров и Зинченко поговорили. По моей информации, они пришли к общему знаменателю и все хорошо, они пожали руки", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала BurBuzz.

К слову, на Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии (0:3), обыграла Словакию (2:1) и расписала ничью с Бельгией (0:0).

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