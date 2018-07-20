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Быковский стал игроком Мариуполя

16:52 3 Читати українською
Быковский стал игроком Мариуполя
Игорь Быковский / фото: официальный сайт клуба

Мариуполь объявил о подписании полузащитника Игоря Быковского.

21-летний Игорь Быковский подписал контракт с "азовцами" сроком на один год, сообщает официальный сайт Мариуполя.

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Футболист будет выступать за мариупольский клуб под 96 номером.

Быковский является воспитанником ДЮСШ Ильичевец.

В сезоне 2014/15 полузащитник дебютировал в первой команде мариупольцев. Летом 2015 Игорь перешел в Шахтер, а затем – в киевский Арсенал (18 матчей, 3 гола).

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Мариуполь Мариуполь Трансферы чемпионата Украины Ігор Биковський Ігор Биковський
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