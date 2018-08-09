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Быков: Будет трудно, но мы сможем дать бой Бордо

10:50 21 Читати українською
Быков: Будет трудно, но мы сможем дать бой Бордо
Алексей Быков / Фото FootBoom

Защитник Мариуполя Алексей Быков оптимистично настроен перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против Бордо.

"Бордо – это знаменитая команда, которую знают в Европе. Это один из лидеров французского футбола. Нам будет интересно проявить себя на фоне такого соперника. Команда готова психологически к игре. Думаю, будет нелегко, но у нас боеспособный коллектив, который может дать бой Бордо.

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Мы разбирали их игру, просматривали как команда атакует. У них есть игроки, которые хорошо работают с мячом. Очень быстрые и фактурные. Будет трудно. Но в Юргордена тоже были хорошие нападающие, с которыми мы справились", – цитирует Быкова официальный сайт Мариуполя.

Матч третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа на стадионе в Одессе. Начало матча в 20:00.

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Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
до матча
7
час
:
9
мин
Бордо
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