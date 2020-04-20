"Бутылки летели во все стороны": Беланов – о нарушениях режима в Динамо Лобановского

Бывший нападающий киевского Динамо Игорь Беланов рассказал, как игроки киевлян снимали напряжение после матчей

"В период моей карьеры разных забавных эпизодов было очень много, в том числе и во время моих выступлений в киевском Динамо. После завершения одного из матчей команду привезли на сбор в Конча-Заспу, и ребята решили снять напряжение после игры. Сами понимаете, после тяжелого поединка необходимо было восстановить силы. Заснуть после игры фактически невозможно, если, конечно, не выпьешь немного пива. В разумных количествах, конечно.

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Так вот, многие ребята собрались в домике в обувщика – нашем традиционном укромном месте. Достали бутылки, разлили по стаканам. Сидим, попиваем – как вдруг раздался стук в дверь. Толя Демьяненко громким басом шутливо спрашивает: "Фамилия? Имя-отчество?!". В ответ неожиданно для всех прозвучало монотонное и размеренное: "Валерий Васильевич Лобановский". После этого нужно было видеть, как эти стаканы и бутылки летели во все стороны! Лобановский зашел, посмотрел, и ничего не увидев (но при этом сделав вид, что ничего не понял), хитро сказал: "Все нормально? Отдыхайте, ребята!".

Что интересно, на следующий день все эти стаканы нам выходили боком – такие бешеные тренировки были у Лобановского! У меня так уж точно все остатки алкоголя моментально вышли! Валерий Васильевич, конечно же, понимал, что футболистам нужно расслабиться. Но он не хотел, чтобы мы попадались ему на глаза. Вот такая была история, которая запомнилась мне на многие годы", – цитирует Беланова UA-Футбол.

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