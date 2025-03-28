– Марадона, Зидан, Роналду, Суарес – все эти выдающиеся футболисты родились в бедных семьях, однако смогли получить всемирное признание. Ты также родился в небогатой семье. Какие были главные сложности в занятиях футболом для маленького Георгия?

– Да, я тоже вырос в непростых условиях, и это во многом закалило мой характер. Когда рождаешься в небогатой семье, понимаешь: никто тебе просто так ничего не даст. Все нужно завоевывать своим трудом. Одна из самых главных трудностей в детстве – это нехватка возможностей. Футбол не всегда был доступным.

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Экипировка, поездки на соревнования, даже хорошие бутсы – все это было дорогим удовольствием. Моя семья не могла позволить себе многое, поэтому приходилось приспосабливаться и играть в том, что было. Бутсы из секонд-хенда были на вес золота. Я даже помню историю, как спрятал бампы в секонде среди кучи одежды на вес, чтобы на следующий день купить их дешевле. Помню, за 30 грн взял!

Запомнил высказывание на всю жизнь: "Сытый голодного не понимает". А я всегда голоден до большего. Сейчас, когда оглядываюсь назад, то вижу, что все трудности сделали меня сильнее. Я не боюсь вызовов, потому что знаю, что уже преодолевал непростые ситуации. И если мне удалось пройти тот путь, что уже позади, то почему бы не идти дальше и не достигать еще больших целей? – сказал Судаков в интервью Insider.ua.

Напомним, Георгий Судаков в нынешнем сезоне провел 28 матчей за Шахтер, забил 12 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 32 миллиона евро.

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