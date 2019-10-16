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Бутрагеньо: Сборная Украины ничем не хуже Испании или Португалии

22:30 146 Читати українською
Бутрагеньо: Сборная Украины ничем не хуже Испании или Португалии
Эмилио Бутрагеньо / Sport.ua

Директор по институциональным связям Фонда Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо сравнил украинских игроков с португальцами и испанцами.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Ни в коем случае не разделяю мнения, что украинские игроки менее техничнее испанцев или португальцев. Мы видим, что сейчас многими украинскими футболистами интересуются клубы из Европы. Их приглашают клубы мирового уровня. Дело техники или тактики наживное.

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Хочу добавить, что Украина зарекомендовала себя перед миром как сильная страна, с очень сильным характером.

На самом деле мы видим тех игроков, которые сейчас играют, которые играли раньше. У них великолепная техника, они замечательные исполнители. Сейчас мы живем в глобальном мире и разделять страны неуместно. Футбол объединяет всех", – отметил Бутрагеньо в комментарии Sport.ua в Хмельницком, где принял участие в открытии социально-спортивной школы Фонда мадридского Реала в партнерстве с ОО Эпицентр – детям.

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Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Испания Испания Эмилио Бутрагеньо Реал Мадрид Реал Мадрид Португалия Португалия Сборная Украины
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