Бутрагеньо: Сборная Украины ничем не хуже Испании или Португалии

Директор по институциональным связям Фонда Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо сравнил украинских игроков с португальцами и испанцами.

"Ни в коем случае не разделяю мнения, что украинские игроки менее техничнее испанцев или португальцев. Мы видим, что сейчас многими украинскими футболистами интересуются клубы из Европы. Их приглашают клубы мирового уровня. Дело техники или тактики наживное.

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Хочу добавить, что Украина зарекомендовала себя перед миром как сильная страна, с очень сильным характером.

На самом деле мы видим тех игроков, которые сейчас играют, которые играли раньше. У них великолепная техника, они замечательные исполнители. Сейчас мы живем в глобальном мире и разделять страны неуместно. Футбол объединяет всех", – отметил Бутрагеньо в комментарии Sport.ua в Хмельницком, где принял участие в открытии социально-спортивной школы Фонда мадридского Реала в партнерстве с ОО Эпицентр – детям.

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