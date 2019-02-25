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Бутрагеньо: Реал никогда не обсуждает судейство, нам это не нравится

11:17 29 Читати українською
Бутрагеньо: Реал никогда не обсуждает судейство, нам это не нравится
Эмилио Бутрагеньо / Фото: соцсети

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо поделился впечатлениями от матча против Леванте.

"Нам не нравится обсуждать решения судей. Мы никогда этого не делали.

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Бэйл взял на себя ответственность и прекрасно исполнил пенальти в ключевой момент матча. Празднование не так важны. Он играл неплохо.

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VAR – это очень полезный инструмент, который здесь для того, чтобы его использовать. Видеоповторы – это благо футбола. Когда внедряют что-то новое, всегда нужно время", – цитирует Бутрагеньо Marca.

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Леванте - Реал Мадрид: Воскресенье 24 февраля 2019

Леванте
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо Леванте - Реал Мадрид
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