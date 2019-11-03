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Бутрагеньо раскритиковал арбитров за использование VAR в матче Реала

17:10 19 Читати українською
Бутрагеньо раскритиковал арбитров за использование VAR в матче Реала
Эмилио Бутрагеньо / Marca

Директор по институциональным связям Фонда Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо прокомментировал судейство в матче Реал – Бетис (0:0).

 

"Решение не назначить пенальти на 82 минуте вызывает у нас недоумение. В этом моменте рука явно прерывает полет мяча, но 11-метровый не суждено.

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Не знаю, почему VAR принимает то одно, то иногда иное решение. Ожидалось, что с VAR в таких ситуациях будут приниматься четкие решения, но теперь кажется, что это не так. Мы думали, что 11-метровый нам дадут, но его не назначили", – поделился Бутрагеньо в комментарии Marca.

Напомним, Реал не сумел переиграть Бетис (0:0) и потерял возможность обогнать Барселону. Добавим, что судья не назначил пенальти на 82 после очевидной игры рукой у защитника Бетиса.

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Теги
Видеоассистент арбитра (VAR) Реал Мадрид - Бетис Реал Мадрид Реал Мадрид Бетис Бетис Испания Эмилио Бутрагеньо
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