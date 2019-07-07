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Бутко заявил, что готов играть по три матча в день на летних сборах

07:30 27 Читати українською
Бутко заявил, что готов играть по три матча в день на летних сборах
Богдан Бутко / Фото официального сайта Шахтера

Защитник "горняков" Богдан Бутко рассказал о подготовке своей команды на сборах в Австрии.

"Проводить два матча в день для нас не впервые, поэтому все замечательно. Готов играть даже три! Утром было труднее из-за жары.

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Между соперниками есть разница. Вечером встретились с чемпионом Дании Копенгагеном – хорошие исполнители и качественный футбол. Конечно, нужно было побеждать и Юрдинген, но это сборы.

Работаем в хорошем настроении и будем добавлять в следующих поединках. Физическую форму оценю процентов на восемьдесят. Стараюсь максимально готовиться даже в отпуске, в своих силах уверен, поэтому к концу сборов буду уже в оптимальных кондициях", – цитирует Бутко официальный сайт Шахтера.

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Шахтер Шахтер Межсезонные сборы Товарищеские матчи Богдан Бутко Богдан Бутко
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