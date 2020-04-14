Бутко вспомнил худший матч в карьере – поражение 0:7

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко, который на правах аренды выступает за польский Лех, назвал лучший и худший матчи со своим участием.

"Наверное, худший – это поражение 0:7 от Днепра, когда я выступал в Мариуполе (матч состоялся в мае 2013 года – прим.). Это была последняя игра перед отпуском – возможно, у кого-то уже было "чемоданное настроение".

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К тому же, нам после матча сказали, что Днепр последние пять дней до матча вообще ничего не делал, никак не готовился и их собрали чисто на игру. Так что было очень обидно.

Среди лучших – можно назвать некоторые матчи в Лиге чемпионов, но все же выделю финал Кубка Украины, в котором я сделал ассист, а мы победили", – сказал Бутко в интервью изданию Sports.ru.

Напомним, Богдан – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2008 году в Шахтере, однако большую часть времени провел в аренде (Волыни, Мариуполе, Амкаре). В феврале 2020-го перешел в польский Лех.

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