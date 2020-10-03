Украинец будет выступать за Лех до конца 2020 года на правах аренды, сообщает официальный сайт поляков.

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"Богдан дал нам то качество, на которое мы рассчитывали, и он, несомненно, стал для нас огромным толчком весной. Поэтому, когда нам представилась возможность вернуть его снова, мы вовсе не колебались.

В ближайшее время нас ждет много матчей. Мы проведем 16 матчей после перерыва на матчи сборных с 17 октября по 20 декабря. Мы прошли в групповой этап Лиги Европы, поэтому боремся на трех фронтах, и хотим, чтобы команда была готова к этим вызовам. Именно поэтому мы арендовали Богдана Бутко до 31 декабря 2020 года", – поделился спортивный директор Леха Томаш Ронса.

Напомним, Бутко уже выступал за польский клуб во второй половине сезона 2019/20, и также на правах аренды. Украинец в 12 матчах отличился 1 ассистом. Добавим, что за Лех также выступают еще два представителя Украины – Василий Кравец и Владимир Костевич.

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