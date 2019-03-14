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Бутко вернулся в общую группу Шахтера

19:52 3 Читати українською
Бутко вернулся в общую группу Шахтера
Богдан Бутко / фото: О. Осипов

Защитник Шахтера Богдан Бутко восстановился от повреждения.

 

Сегодня Шахтер провел тренировку на загородной базе под Киевом. В общую группу"горняков" вернулся защитник Богдан Бутко, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Заметим, что к матчу 22 тура чемпионата Украины против Зари готовятся все игроки Шахтера, кроме другого центрбека Ивана Ордеца. Поединок состоится 16 марта, начало в 17:00.

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В двух последних турах чемпионата Украины Бутко не попадал в заявку "горняков" из-за защемления нерва спины.

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Шахтер Шахтер Богдан Бутко Богдан Бутко Заря - Шахтер
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