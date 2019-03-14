Бутко вернулся в общую группу Шахтера

Лига чемпионов — 20:01 6
-
Ювентус – Атлетико: как экс-звезда Шахтера присоединился к Роналду и поиздевался над Симеоне неприличным "жестом яйцами"
-
Зинченко попал в топ-15 самых эффективных игроков 1/8 финала Лиги чемпионов по версии InStatЛига чемпионов — 19:35 34
-
Динамо – Челсі: 2 з топ-5 найнебезпечніших гравців киян 2019-го пропускають матч, крутість Саррі та несподівані цифриЛига Европы — 17:43 228
-
Божевільні камбеки, домінація АПЛ та одвічна битва іншопланетян: підсумки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка вражаєЛига чемпионов — 15:38 345
-
"Ми продали гравців на 150 мільйонів". Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені ЛобановськогоИнтервью — 13:00 625