Украинец близок к подписанию контракта с Эрзурумом, который занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Турции. Медосмотр запланирован на сегодня, сообщает ERKhaber.

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По информации Динамомании, Богдан Бутко сегодня утром был замечен в аэропорту "Борисполь". В то же время турецкие СМИ утверждают, что 30-летний защитник был на радаре двух московских грандов – Спартака и Локомотива.

К слову, первую часть сезона Бутко провел в польском Лехе, где не сумел закрепиться в основе – только 6 поединков во всех турнирах. По возвращении в Украину Шахтер не взял Богдана на тренировочные сборы. Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до лета.

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