Бутко с Лехом разбили аутсайдера, Краковия Дитятьева едва спасла очко: Польша, 30 тур

Воскресенье принесло украинским легионерам польской Экстраклясы разные результаты.

Чемпионат Польши, 30 тур

Корона – Лех – 0:3

Голы: Гюткьер, 48, 65, (пен.), 69

Краковия – Плоцк – 1:1

Голы: ван Амерсфоорт, 84 – Швох, 70

Богдан Бутко в который раз получил место в старте Леха, а вот Владимир Костевич явно потерял доверие тренера – снова скамейка запасных для экс-игрока Карпат. Героем разгрома Короны стал форвард Кристиан Гюткьер. Мощный датчанин отгрузил три мяча в ворота аутсайдера и закрепился в статусе лучшего бомбардира Екстраклясы. Во время третьего гола ему ассистировал прямой конкурент Костевича – 21-летний Тимотеуш Пихач.

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Центрбек Алексей Дитятьев с Краковией принимал середняка Плоцк. Команды не слишком радовали яркой игрой до 70 минуты – Швох воспользовался провалом обороны хозяев. Ситуацию пришлось спасать голландцу ван Амерсфоорту, для которого это третий гол в последних двух турах.

Лех продолжает борьбу со Шленском за третье место (у обоих по 49 очков), а Краковия немного отстала – 46 пунктов.

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