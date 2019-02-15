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Бутко: После удаления Степаненко старались не бежать сломя голову

15:23 24 Читати українською
Бутко: После удаления Степаненко старались не бежать сломя голову
Богдан Бутко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Богдан Бутко прокомментировал игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с Айнтрахтом.

"2:2 – результат неплохой, учитывая, что с одиннадцатой минуты мы были в меньшинстве. Но играли за команду и за болельщиков, бились до конца. После удаления пытались уже больше от обороны действовать, не бежать сломя голову.

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Возможно, где-то повезло, соперник не забил свои моменты, ну а мы выжимали максимум из собственных шансов. Что касается физического состояния, то подготовились хорошо и чувствовали себя достаточно неплохо.

В ответном матче придется тяжело, но мы будем играть на положительный результат – на победу", – цитирует Бутко официальный сайт Шахтера.

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Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтер Шахтер Шахтер - Айнтрахт Франкфурт
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