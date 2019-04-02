Бутко поделился ожиданиями от поединка против Александрии

Защитник Шахтера Богдан Бутко считает, что Александрия будет действовать против его команды на контратаках.

"Ждем тяжелого матча. Думаю, Александрия будет действовать компактно и постарается поймать шанс на контратаках. Плюс соперник выступает дома, при поддержке своих болельщиков.

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Шахтер должен взять игру под контроль, создавать моменты и реализовывать их. Вторая часть чемпионата гораздо сложнее, ведь в верхней шестерке сильнейшие клубы Украины", – цитирует Бутко официальный сайт Шахтера.

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Напомним, поединок 23-го тура чемпионата Украины между Александрией и Шахтером состоится завтра, третьего апреля, начало матча в 17:00.