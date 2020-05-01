Бутко оказался под "домашним арестом" – украинец "отдувается" за поездку на родину

Защитник Леха Богдан Бутко, принадлежащий Шахтеру, рассказал, как переживает вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса.

"С 28 апреля Лех начал группами заниматься на поле, а до этого работа проходила в режиме видеоконференций. Через некоторое время у футболистов должны будут взять тесты на коронавирус и дальше уже отталкиваться от их результатов.

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Лично я пока что нахожусь на карантине. Недавно вернулся из Украины, поэтому после приезда в Познань мне нужно две недели побыть в самоизоляции. Даже на улицу нельзя выходить. Моя самоизоляция заканчивается 8 мая. В команде не я один такой – некоторые легионеры Леха также ездили к себе на родину. Поэтому у каждого своя дата выхода из-под домашнего ареста.

Но психологически непросто. Дело в том, что я только начал играть за Лех, и случилась такая вынужденная остановка соревнований. Было полное непонимание ситуации. Сам в чужой стране, практически никого не знаю. Хорошо, что в нужный момент всегда помогал мой одноклубник Володя Костевич", – сказал Бутко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, зимой Шахтер отпустил защитника в аренду до конца сезона. Бутко успел провести за Лех только два матча, после чего чемпионат Польши был приостановлен.

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