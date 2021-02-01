Защитник Шахтера сменил клубную прописку. Теперь Богдан Бутко будет выступать за Эрзурум.

Богдан Бутко официально стал игроком турецкого Эрзурума, сообщает Twitter клуба. Агент Вадим Шаблий в своем Instagram сообщил, что защитник присоединился к коллективу на правах аренды до конца текущего сезона.

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Первую часть кампании 2020/21 Богдан провел в польском Лехе, но не сумел закрепиться в основе. 30-летний футболист принял участие лишь в 6 поединках и не отличался результативными действиями. По возвращении в Украину Шахтер не взял Богдана на тренировочные сборы. Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до лета 2021-го.

К слову, Эрзурум расположился в зоне вылета в турнирной таблице Суперлиги (18 ступень), имея в своем активе лишь 20 пунктов.

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