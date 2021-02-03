"Я прилетел на медосмотр в Стамбул. Прошел первый день, и мне сказали, что у меня опухоль в паху. Непонятно, откуда у меня она взялась, ведь у меня все хорошо со здоровьем, и я удивился. Затем на второй день я снова проходил осмотр, они думали в течение какого-то времени. После этого они приняли решение и сказали, что у меня возможна травма и на меня не рассчитывают.

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Потом мне агенты сказали, что снова есть вариант с этим клубом, вроде кто-то поговорил и убедил турок, что у меня все хорошо. Решать нужно было быстро, ведь трансферное окно скоро закрывалось. Теперь все сложности позади", – резюмировал Бутко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, летом контракт защитника с Шахтером заканчивается, поэтому он получит статус свободного агента.

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