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Бутко: Нельзя сказать, что Украина – фаворит в матче против Сербии

00:10 7 Читати українською
Бутко: Нельзя сказать, что Украина – фаворит в матче против Сербии
Богдан Бутко / УАФ

Защитник сборной Украины Богдан Бутко поделился ожиданиями от поединка 3-го тура квалификации к Евро-2020 против Сербии.

 

"Трудно назвать фаворита предстоящего матча. Да, мы играем дома, но сказать о том, что именно мы – фавориты, я не могу. Должны игрой на поле доказывать свои претензии на то, чтобы быть фаворитом.

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У сербов сильная команда, состоящая из игроков, которые играют в сильных европейских клубах. Все говорит о том, что нам будет противостоять очень хорошая команда, и мы ожидаем тяжелую игру", – сказал Бутко в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, завтра, 7 июня, сборная Украины проведет поединок 3-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Сербии. Матч состоится в 21:45

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