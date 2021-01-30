Бутко не перейдет в турецкий Эрзурум – известна причина
Защитник "горняков" Богдан Бутко продолжит поиски вариантов продолжения карьеры.
Защитник Шахтера Богдан Бутко пока не сможет попробовать себя в турецкой Суперлиге.
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30-летний футболист имел договоренность с откровенным аутсайдером чемпионата Турции – Эрзурумом, который планировал арендовать украинца до конца сезона. Однако, Бутко не прошел медосмотр в турецком клубе, сообщает Твиттер-аккаунт Forza Erzurumspor.
Напомним, первую часть сезона Бутко провел в польском Лехе, где не сумел закрепиться в основе – только 6 поединков во всех турнирах. После возвращения в Украину Шахтер не взял Богдана на тренировочные сборы. Контракт футболиста с "горняками" рассчитан до лета.
Эрзурум после первого круга идет в зоне вылета чемпионата Турции, занимая с 17 пунктами предпоследнюю строчку.
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