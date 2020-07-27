Бутко назвал условие, при котором покинет Шахтер ради другого украинского клуба

"Мое выступление за Лех в индивидуальном плане, даже по той же системе "гол + пас", не слишком удалось. Были перерывы, я пришел – и сразу коронавирус начался. Хотелось поиграть больше. Сейчас самостоятельно пока тренируюсь, поддерживаю форму. Общение с клубом проходит через агента.

Лех вернул Бутко в Шахтер

У Шахтера впереди еще матчи Лиги Европы, уже после будет что-то видно. Но сейчас я ищу команду, потому что пока непонятна ситуация: нужен я буду Шахтеру или нет. Пока четкой позиции от клуба в отношении меня нет.

Предложения есть, в том числе из Европы. Есть вариант в Польше. Но говорить об этом пока не буду. Идут разговоры, это тоже хорошо. Потому что когда сидишь на лавке, либо вообще не выходишь, или выходишь периодически, – это все равно другое.

Предложения от украинских клубов? Я всегда открыт. К тому же украинский чемпионат не хуже польского. Главное, чтобы предложение меня устраивало в игровом и в финансовом плане", – поделился Бутко в комментарии meta-ratings.

Напомним, Бутко присоединился к Леху в феврале на правах аренды. Украинец успел провести 12 матчей во всех турнирах, отличился одним ассистом.

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