Бутко находится в поисках нового клуба – Шахтер не взял защитника на сборы

Защитник сборной Украины Богдан Бутко больше не нужен своему клубу.

Тренерский штаб донецкого Шахтера решил отказаться от услуг защитника клуба Богдана Бутко. Игрок не полетит с командой на зимние сборы в Турцию и вынужден искать себе новые варианты продолжения карьеры несмотря на то, что его трудовой договор будет действительным до июня 2021 года.

Каштру озвучил задачи Шахтера на остаток сезона

"Мне сказали, что я не еду на сборы. Нахожусь в поисках новой команды. Контракт с Шахтером действует еще полтора года", – сказал Бутко в комментарии Футболу Украины.

К слову, Бутко, который полностью проиграл конкуренцию украинцу Сергею Болбату и бразильцу Додо, в текущем сезоне в чемпионате Украины ни разу не появлялся на поле в составе своей команды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,5 млн евро.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?