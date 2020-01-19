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Бутко находится в поисках нового клуба – Шахтер не взял защитника на сборы

09:57 805 Читати українською
Бутко находится в поисках нового клуба – Шахтер не взял защитника на сборы
Богдан Бутко / ФК Шахтер

Защитник сборной Украины Богдан Бутко больше не нужен своему клубу.

Тренерский штаб донецкого Шахтера решил отказаться от услуг защитника клуба Богдана Бутко. Игрок не полетит с командой на зимние сборы в Турцию и вынужден искать себе новые варианты продолжения карьеры несмотря на то, что его трудовой договор будет действительным до июня 2021 года.

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"Мне сказали, что я не еду на сборы. Нахожусь в поисках новой команды. Контракт с Шахтером действует еще полтора года", – сказал Бутко в комментарии Футболу Украины.

К слову, Бутко, который полностью проиграл конкуренцию украинцу Сергею Болбату и бразильцу Додо, в текущем сезоне в чемпионате Украины ни разу не появлялся на поле в составе своей команды. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,5 млн евро.

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Зимние сборы Трансферы Шахтер Шахтер Трансферы чемпионата Украины Трансферы Шахтера Богдан Бутко Богдан Бутко
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