Бутко может продолжить карьеру в Польше

Защитник Шахтера Богдан Бутко рассказал, как проходят поиски новой команды.

"Мне сказали, что на сборы не еду с первой командой. До сих пор нахожусь в поисках команды. Где-то уже трансферное окно закрылось, где-то – нет. Пока ищем команду.

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Дома уже надоело сидеть, нужно ехать тренироваться. Я же не офисный работник, поэтому надо уже возвращаться на поле к тренировкам", – поделился Бутко в комментарии телеканалам Футбол. Также отмечается, что украинец может продолжить свои выступления в чемпионате Польши, ведь трансферное окно там закрывается до 2 марта.

К слову, Бутко, который полностью проиграл конкуренцию украинцу Сергею Болбату и бразильцу Додо, в текущем сезоне в чемпионате Украины ни разу не появлялся на поле в составе своей команды. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,5 млн евро.

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