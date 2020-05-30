Бутко и Костевич не спасли Лех от поражения в матче против лидера чемпионата Польши

Лех принимал Легию в рамках 27-го тура чемпионата Польши. Читайте отчет о поединке на Футбол 24.

Чемпионат Польши, 27-й тур

Лех – Легия – 0:1

Гол: Пекгарт, 27

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Лех не сумел сдержать натиск столичного клуба. Гости открыли счет в середине первого тайма, этот гол и стал победным для Легии.

В составе хозяев весь матч провели сразу два украинца – защитники Богдан Бутко и Владимир Костевич. Последний получил желтую карточку за грубую игру.

После 27-ми туров чемпионата Польши Легия продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на 8 очков. Лех расположился на 5-й строчке.

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