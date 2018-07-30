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Бутко: Хотим победить Динамо в следующем матче

15:10 47 Читати українською
Бутко: Хотим победить Динамо в следующем матче
Богдан Бутко / Фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Богдан Бутко прокомментировал победу своей команды в матче против киевского Арсенала (3:0).

"Не сказал бы, что это самая игра последних сезонов: случалось и легче, забивали больше. Просто мы абсолютно ничего не позволили создать сопернику у наших ворот – в течение всего матча у "пушкарей" возник один удар в створ.

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Необычная линия обороны? Мне было комфортно, ведь со всеми ребятами играем давно и выполняем ту задачу, которую ставит тренер. Надежно действовали в защите.

Следующий матч с Динамо – это принципиальное противостояние, поэтому есть желание победить. Однако ожидается непростой поединок, но мы будем надеяться на успех", – рассказал Бутко пресс-службе "горняков".

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Украина2 тур

Шахтер - Арсенал-Киев: Воскресенье 29 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 0
Арсенал-Киев
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