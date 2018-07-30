Бутко: Хотим победить Динамо в следующем матче

Защитник Шахтера Богдан Бутко прокомментировал победу своей команды в матче против киевского Арсенала (3:0).

"Не сказал бы, что это самая игра последних сезонов: случалось и легче, забивали больше. Просто мы абсолютно ничего не позволили создать сопернику у наших ворот – в течение всего матча у "пушкарей" возник один удар в створ.

Шахтер разгромил Арсенал-Киев

Необычная линия обороны? Мне было комфортно, ведь со всеми ребятами играем давно и выполняем ту задачу, которую ставит тренер. Надежно действовали в защите.

Следующий матч с Динамо – это принципиальное противостояние, поэтому есть желание победить. Однако ожидается непростой поединок, но мы будем надеяться на успех", – рассказал Бутко пресс-службе "горняков".

Раванелли: Не вижу ничего страшного в том, что мы проиграли Шахтеру