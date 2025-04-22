– Как и почему вы начали финансировать Полесье?

– Откликнулся на предложение тогдашнего мэра Житомира Сергея Сухомлина. Футбол для меня – это не просто бизнес, это возможность сделать что-то большее. Сначала финансово поддерживали команду. Летом 2021-го решил, что надо взяться серьезно и выкупил.

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– Сколько вы уже вложили в развитие клуба?

– Несколько десятков миллионов евро. Продал яхту, чтобы развивать клуб, – приводит Tribuna отрывок интервью Буткевича Forbes.

Напомним, Геннадий летом 2021 года стал полноправным владельцем Полесья, а в сезоне 2022/23 житомирский клуб поднялся в УПЛ. Уже в следующей кампании "волки" заняли пятое место, что позволило им впервые в истории попасть в еврокубки (квалификации Лиги конференций).

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