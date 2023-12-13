Буткевич назвал лучшего тренера для Полесья: "Идеально выполняет свою работу"
Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич расхвалил наставника "волков" Юрия Калитвинцева.
"По моей версии, Юрий Калитвинцев – лучший тренер. У нас есть взаимопонимание и общие взгляды на развитие команды. Мне он импонирует также и как человек.
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Поэтому я считаю, что Полесье невероятно повезло с тренерским штабом. У Юрия Николаевича мое полное доверие и он знает об этом. Он и его помощники безупречно выполняют свою работу", – сказал Буткевич пресс-службе Полесья.
Напомним, в прошлом сезоне Полесье завоевало трофей Первой лиги Украины, что позволило подопечным Юрия Калитвинцева квалифицироваться в УПЛ. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги "волки" занимают 3 строчку после 17 сыгранных матчей, имея в своем активе 32 балла.
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