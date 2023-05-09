Капитан "блаугранас" уже сообщил о своём решении покинуть клуб – осталось выпустить официальное заявление. Как информирует Marca, Бускетс сообщил о желании покинуть Барселону по окончании сезона своим партнёрам во время вторничной тренировки.

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Ожидается, что Серхио объявит о своём решении официально сразу после того как Барселона арифметически гарантирует себе победу в Ла Лиге. Это может случиться уже в следующее воскресенье по итогам матча с Эспаньолом.

Согласно источнику, самому Бускетсу уже не терпится объявить новость официально. Он уже знает, в каком клубе продолжит свою карьеру.

Ранее главный тренер Барселоны Хави неоднократно заявлял о желании сохранить Бускетса в своей команде. Каталонский клуб предлагал Серхио продление контракта на ухудшенных условиях – с урезанием зарплаты более чем в три раза.

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