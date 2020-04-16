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Бускетс сомневается в возобновление Ла Лиги – ветеран Барселоны назвал причины

17:30 11 Читати українською
Бускетс сомневается в возобновление Ла Лиги – ветеран Барселоны назвал причины
Серхио Бускетс / Фото FotMob

Хавбек Барсы Серхио Бускетс скептически оценил шансы доиграть нынешний сезон Примеры.

"Ла Лигу будет сложно возобновить. Я не думаю, что это можно сделать. Считаю, что будет трудно из-за переезда, мы будем собираться вместе. Это будет проблемой", – цитирует Бускетса Goal.

Ла Лига может доиграть сезон в экзотическом месте

На сегодняшний день в Испании зафиксировано более 180 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из которых почти 20 тысяч – летальные.

Напомним, недавно Италия заявила, что может восстановить Серию А уже в конце мая, но матчи будут проходить за закрытыми дверями.

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Серхио Бускетс Серхио Бускетс Барселона Барселона Испания Ла Лига коронавирус
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