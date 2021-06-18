Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс после изоляции вернется в расположение национальной команды перед матчем второго тура Евро-2020 против Польши.

Капитан "Красной Фурии" получил отрицательный результат последнего ПЦР теста на коронавирус, сообщает Sefutbol.

Бускетс заболел коронавирусом за 5 дней до начала Евро-2020 – Испания сыграет следующий спарринг молодежным составом

Серхио Бускетс присоединится к национальной команде Испании уже сегодня, 18-го июня, за несколько часов до поездки в Севилью. В этом городе "Ла Роха" встретится с Польшей.

Напомним, Бускетс заболел коронавирусом за 5 дней до начала Евро-2020. Хавбек оказался на самоизоляции, а сама сборная Испании перенесла запланированные мероприятия, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Наставник команды Луис Энрике решил не подвергать опасности своих подопечных в спарринге, поэтому против Литвы сыграла молодежка испанцев и одержала победу со счетом 4:0.

Євро-2020: Іспанія без лідера, скандали найкращого гравця планети, легендарний ірокез та "діти" Ібри – прев'ю групи E