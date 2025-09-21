Полузащитник Серхио Бускетс попрощается с футболом по окончании текущего сезона. Как информирует журналист Начо Гарсия, игрок Интера Майами повесит бутсы на гвоздь в ноябре или декабре – в зависимости от того, как далеко Интер Майами займет место в плей-офф. Решение уже принято.

Пока неизвестно, чем Бускетс займется после завершения карьеры, хотя возвращение в Барселону не исключено. Согласно источнику, легенда "блаугранас" планирует объявить о своем решении с помощью видео – как он это сделал, когда покинул Барселону в 2023 году.

37-летний Бускетс имел выдающуюся карьеру. Он 9 раз становился чемпионом Испании с Барселоной, 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Европы и мира в составе сборной Испании.

