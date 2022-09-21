Испанец, который в течение 15 лет был одним из ключевых игроков Барселоны, стремится к переменам. На данный момент Бускетс решил не продлевать контракт и летом перебраться в МЛС на правах свободного агента, сообщает Marca.

Барселона готова подписать Жоржиньо на замену легенде

По информации источника, каталонцы уже ищут замену своему капитану. В списке много имен, но серьезно рассматривают лишь два. Приоритетом остается Мартин Субименди, которого Хави Эрнандес давно хочет видеть в своей команде. Проблемой может стать позиция Реала Сосьедад, который настаивает исключительно на выплате клаусулы в 60 миллионов евро.

Вторым вариантом считается Рубен Невеш из Вулверхэмптона. В контракте португальца нет суммы выкупа, поэтому придется договариваться с англичанами. Здесь должен прийти на помощь Жорже Мендеш, с которым очень хорошие отношения у Жоана Лапорты. Агент Роналду также ведет дела Невеша.