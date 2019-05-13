Бускетс: Рана, которую Барселона получила в матче с Ливерпулем, очень болезненная

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс рассказал об атмосфере в команде после вылета из Лиги чемпионов.

"Всем было тяжело выходить на игру с Хетафе. Мы понимали, что должны выложиться на сто процентов, но было непросто после того, что произошло на Энфилде. Мы должны продолжать двигаться вперед. Надеюсь, рана, полученная клубом и игроками, в скором времени заживет.

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Рана, которую мы получили в противостоянии с Ливерпулем, очень болезненная. Но мы должны поблагодарить фанатов. Мы знаем, что чувствуют они, но их поддержка для нас очень важна. Мы должны идти вперед, больше ничего не остается. Впереди финал Кубка Испании", – сказал Бускетс goal.com.

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