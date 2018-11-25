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Бускетс провел 500-й матч за Барселону – этой отметки достигали только семь игроков

06:00 0 Читати українською
Бускетс провел 500-й матч за Барселону – этой отметки достигали только семь игроков
Серхио Бускетс / Фото ФК Барселона

Матч Атлетико – Барселона (1:1) стал знаковым для полузащитника гостей Серхио Бускетса.

Матч 13-го тура чемпионата Испании Атлетико – Барселона (1:1) стал 500-м для хавбека Серио Бускетса, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Барселона вырвала драматическую ничью с Атлетико – Коста забил впервые за 9 месяцев в Примере

Таким образом, Бускетс стал 7-м игроком "блаугранас", кому покорилась отметка в 500 матчей.

Кроме Серхио это удавалось Хави (767 матчей), Андресу Иньесте (674), Лионелю Месси (651), Карлесу Пуйолю (593), Мигеле (549) и Виктору Вальдесу (535).

Испания13 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Барселона: Суббота 24 ноября 2018

Атлетико
Матч окончен
1 : 1
Барселона
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Серхио Бускетс Серхио Бускетс Барселона Барселона Испания Рекорды Атлетико - Барселона
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