Лидер "Фурии Рохи" покинул поле на 72 минуте из-за боли в колене, сообщает Mundo Deportivo.

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Детальное обследование Бускетса запланировано на понедельник, но в решающем матче Лиги наций против Германии на него не рассчитывают. Ожидается, что полузащитник пропустит около трех недель. Это станет серьезной проблемой для Барселоны, которая уже 21 ноября проведет топ-битву против Атлетико. Также Бускетс может пропустить матчи с Динамо (24-го) и Осасуной (29-го).

Добавим, что ветеран Барселоны провел в текущем сезоне 10 поединков, результативными действиями не отличался.

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